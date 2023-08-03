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Мать арестованного в Иране азербайджанца: Нет существенной разницы в замене обвинения против Фарида

Мать арестованного в Иране азербайджанца: Нет существенной разницы в замене обвинения против Фарида Давление со стороны судей на моего сына Фарида Сафарли усилилось. Нет существенной разницы в замене обвинения против него.
Внешняя политика
3 августа 2023 г. 12:20
Мать арестованного в Иране азербайджанца: Нет существенной разницы в замене обвинения против Фарида

Давление со стороны судей на моего сына Фарида Сафарли усилилось. Нет существенной разницы в замене обвинения против него.

Об этом Report заявила мать арестованного в Иране гражданина Азербайджана Фарида Сафарли Диляра Аскерова.

Она выразила серьезную обеспокоенность состоянием своего сына.

Мать Ф.Сафарли отметила, что во время последнего разговора с сыном почувствовала напряженность, вызванную давлением на него.

Она подчеркнула, что запросы ее сына на предоставление адвоката в соседней стране не были удовлетворены: "Судьи оказывают на него давление и говорят, что если он признает вину, ему смягчат наказание. Кроме того, иранская сторона не предоставляет ему переводчика, так как Фарид немного владеет персидским языком. Он знает язык на бытовом уровне и может общаться с заключенными. Однако это не означает, что Фарид знает юридические термины и может полноценно изъясняться в суде".

Она подчеркнула, что нет существенной разницы в замене предъявленного Фариду обвинения в "шпионаже" на обвинение "попытка шпионажа".

"Наказание по обоим обвинениям может быть суровым. Я не думаю, что будет принято какое-либо смягчающее решение. Мы очень обеспокоены этим. Фариду дали время до 3 августа для последнего слова", - заключила Д.Аскерова.

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Версия на английском языке Mother of Azerbaijani arrested in Iran: No significant difference in replacement of charges against Farid
Версия на азербайджанском языке İranda həbs olunan azərbaycanlının anası: "Oğluma qarşı irəli sürülən ittihamın dəyişdirilməsinin ciddi fərqi yoxdur"

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