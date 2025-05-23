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Масуд Пезешкиан: Иран полон решимости довести отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства

Масуд Пезешкиан: Иран полон решимости довести отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства Иран полон решимости довести отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства в рамках общих интересов.
Внешняя политика
23 мая 2025 г. 12:25
Масуд Пезешкиан: Иран полон решимости довести отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства

Иран полон решимости довести отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства в рамках общих интересов.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме, направленном президентом Ирана Масудом Пезешкианом Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

"Иран в этом контексте подчеркивает важность ускорения работ по завершению совместных проектов в различных областях, связанных с транспортом, электроэнергией, природным газом, увеличения товарооборота, упрощения контактов между людьми", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Məsud Pezeşkian: İran Azərbaycanla əlaqələri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qədər genişləndirmək əzmindədir

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