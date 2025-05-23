Масуд Пезешкиан: Иран полон решимости довести отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства

Иран полон решимости довести отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства в рамках общих интересов.

Иран полон решимости довести отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства в рамках общих интересов.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме, направленном президентом Ирана Масудом Пезешкианом Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

"Иран в этом контексте подчеркивает важность ускорения работ по завершению совместных проектов в различных областях, связанных с транспортом, электроэнергией, природным газом, увеличения товарооборота, упрощения контактов между людьми", - говорится в письме.