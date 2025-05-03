Массовые захоронения в Карабахе привлекли внимание европейских СМИ

Массовые захоронения в Карабахе привлекли внимание европейских СМИ

Европейский информационный телеканал Euronews осветил тему массовых захоронений, обнаруженных в Шуше и Ходжалы - на территории Карабахского региона Азербайджана.

Как передает Report, в материале канала говорится, что найденные останки, предположительно, принадлежат людям, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны. Кроме того, эксперты выявили возможные признаки пыток.

"Были обнаружены кости и другие фрагменты, принадлежащие по меньшей мере семи лицам. Найденные свидетельства указывают на то, что, вероятно, перед смертью эти люди подвергались пыткам. Гражданские лица захоронены, предположительно, около 25 лет назад", - говорится в публикации на сайте телеканала.

В материале также подчеркивается, что "Карабах стал местом массовых убийств в ходе конфликта между Арменией и Азербайджаном".

Напомним, что в апреле на освобожденных территориях были найдены два массовых захоронения, одно из которых с останками не менее 7 человек - на дороге Аскеран-Ходжалы. Согласно заключению экспертов останки принадлежат гражданским лицам, пропавшим без вести в годы Первой Карабахской войны. Второе массовое захоронение найдено неподалеку от города Шуша, на пересечении дорог Шуша-Ханкенди и Шуша-Лачын. Здесь были найдены останки по меньшей мере 5 человек.