Массовые аресты лиц азербайджанского происхождения в РФ являются актом политического давления

Аресты азербайджанских предпринимателей, активистов диаспоры и общественных деятелей в России являются актом политического давления.

Аресты азербайджанских предпринимателей, активистов диаспоры и общественных деятелей в России являются актом политического давления.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Васиф Гафаров.

По его словам, такое поведение российских правоохранительных органов, особенно аресты, проводимые без прозрачных, убедительных правовых оснований, следует расценивать как акт этнически и политически мотивированного давления:

"Последовательные аресты азербайджанских предпринимателей, активистов диаспоры и общественных деятелей в России в последние дни - это не только правовой вопрос, но и явно политически мотивированный, предвзятый процесс, похожий на этническую дискриминацию. Такие аресты вызывают серьезную обеспокоенность и справедливое возмущение в азербайджанском обществе. Это не соответствует ни нормам международного права, ни дружественным межгосударственным отношениям. Азербайджанские предприниматели и представители диаспорских организаций долгие годы мирно работали в российском обществе, вносили вклад в экономику, играли роль моста между Азербайджаном и Россией. Целенаправленная кампания давления на этих людей должна быть решительно осуждена".

Депутат отметил, что такие политически мотивированные аресты вызывают недоверие и гнев по отношению к России, репутация которой в мире и так уже пошатнулась:

"Азербайджан не может оставаться равнодушным к этому вопросу. Соответствующие структуры и дипломатические представительства нашей страны справедливо и незамедлительно вмешались в это. Должна быть обеспечена защита азербайджанцев, чьи права нарушены, вопрос должен быть вынесен на международный уровень. В то же время, дружественные отношения между двумя государствами не могут продолжаться на основе одностороннего давления и преследования. Ни одно государство не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и давления. Россия должна это понять и строить свою политику соответственно. Азербайджанский народ и государство никогда не молчали в связи с подобными случаями и сегодня также не останутся равнодушными к несправедливым действиям против своих соотечественников".