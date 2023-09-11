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Грузовик с продовольствием от Российского общества Красного Креста до сих пор не проехал в Ханкенди

Грузовик с продовольствием от Российского общества Красного Креста до сих пор не проехал в Ханкенди Машина с продовольствием, которую Российское общество Красного Креста отправило проживающим в Карабахе армянам, до сих пор не переправлена в Ханкенди.
Внешняя политика
11 сентября 2023 г. 20:33
Грузовик с продовольствием от Российского общества Красного Креста до сих пор не проехал в Ханкенди

Машина с продовольствием, которую Российское общество Красного Креста отправило проживающим в Карабахе армянам, до сих пор не переправлена в Ханкенди.

По словам командированного на место сотрудника Report, грузовик с продовольствием в настоящее время находится в Барде.

Несмотря на вечерние часы, он не смог проехать в направлении Ханкенди.

Этот факт расценивается как результат очередной неконструктивной позиции сепаратистов в Карабахе, а также давления Международного Комитета Красного Креста и запада на Российское общество Красного Креста.

Напомним, что в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного полумесяца и Российским обществом Красного креста, инициированным правительством России, в целях удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, один грузовой автомобиль с продовольственными и непродовольственными товарами 9 сентября в 14:30 прибыл в Азербайджан через пункт пропуска "Самур".

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Версия на английском языке ФотоTruck with food aid from Russian Red Cross Society still unable to get to Khankandi
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin yardım maşınının hələ də Xankəndiyə keçidi baş tutmayıb

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