Грузовик с продовольствием от Российского общества Красного Креста до сих пор не проехал в Ханкенди

Грузовик с продовольствием от Российского общества Красного Креста до сих пор не проехал в Ханкенди

Машина с продовольствием, которую Российское общество Красного Креста отправило проживающим в Карабахе армянам, до сих пор не переправлена в Ханкенди.

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Машина с продовольствием, которую Российское общество Красного Креста отправило проживающим в Карабахе армянам, до сих пор не переправлена в Ханкенди. По словам командированного на место сотрудника Report, грузовик с продовольствием в настоящее время находится в Барде. Несмотря на вечерние часы, он не смог проехать в направлении Ханкенди. Этот факт расценивается как результат очередной неконструктивной позиции сепаратистов в Карабахе, а также давления Международного Комитета Красного Креста и запада на Российское общество Красного Креста. Напомним, что в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного полумесяца и Российским обществом Красного креста, инициированным правительством России, в целях удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, один грузовой автомобиль с продовольственными и непродовольственными товарами 9 сентября в 14:30 прибыл в Азербайджан через пункт пропуска "Самур". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото Truck with food aid from Russian Red Cross Society still unable to get to Khankandi