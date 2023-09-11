Грузовик с продовольствием от Российского общества Красного Креста до сих пор не проехал в Ханкенди

Машина с продовольствием, которую Российское общество Красного Креста отправило проживающим в Карабахе армянам, до сих пор не переправлена в Ханкенди.
По словам командированного на место сотрудника Report, грузовик с продовольствием в настоящее время находится в Барде.
Несмотря на вечерние часы, он не смог проехать в направлении Ханкенди.
Этот факт расценивается как результат очередной неконструктивной позиции сепаратистов в Карабахе, а также давления Международного Комитета Красного Креста и запада на Российское общество Красного Креста.
Напомним, что в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного полумесяца и Российским обществом Красного креста, инициированным правительством России, в целях удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, один грузовой автомобиль с продовольственными и непродовольственными товарами 9 сентября в 14:30 прибыл в Азербайджан через пункт пропуска "Самур".