Марьян Заблоцкий: Украина рассчитывает на инвестиции Азербайджана в сеть 4G

Украина заинтересована в участии Азербайджана в развитии сетей 4G, чтобы обеспечить покрытие 90 процента территории страны.

Украина заинтересована в участии Азербайджана в развитии сетей 4G, чтобы обеспечить покрытие 90 процента территории страны.

Как передает восточно-европейское бюро Report, об этом заявил народный депутат Украины Марьян Заблоцкий, в ходе международного круглого стола "Украина-Азербайджан: перспективы сотрудничества".

Заблоцкий подчеркнул, что вследствие невысоких тарифов на мобильную связь в Украине есть сложности с инвестициями в эту отрасль.

"Это дорогое удовольствие, построить такую сеть. Тарифы на мобильную связь в Украине не самые высокие, и не все хотят инвестировать. Мы рассчитываем, что именно благодаря инвестициям из Азербайджана мы сможем покрыть большую часть территории Украины и 90 процентов ее населения. Для нас это важно, и мы готовы это поддерживать", - заявил Заблоцкий.

При этом он подчеркнул важность внедрения 4G в постковидный период.

"Лицензионные условия, которые были выданы на 4G на всех трех операторов, предполагают, что 90 процентов территории Украины, все населенные пункты, где проживает более 2 тыс. людей, должны быть покрыты высокоскоростным интернетом. Все это по плану должно произойти через 1,5 года, и еще через 2,5 года должны быть покрыты быстрым интернетом все главные магистрали Украины. В постковидной экономике это онлайн-образование, медицинские консультации и так далее", - сказал депутат.