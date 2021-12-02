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Моратинос: Устойчивый мир требует постоянных усилий

Моратинос: Устойчивый мир требует постоянных усилий Мир - это непрерывный процесс, поэтому устойчивый мир требует постоянных усилий, и мы все должны работать вместе в рамках нашего соответствующего мандата, что означает ответственность за его достижение.
Внешняя политика
2 декабря 2021 г. 11:45
Моратинос: Устойчивый мир требует постоянных усилий

Мир - это непрерывный процесс. Устойчивый мир требует постоянных усилий, и для его достижения, мы все в рамках нашего соответствующего мандата должны сообща работать.

Как передает Report, об этом заявил Верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций (ООН) Мигель Анхель Моратинос, выступая с видеообращением к участникам Форума "Мир во имя культуры".

"В сущности, культура мира и обеспечение устойчивого мира взаимно дополняют друг друга. Межкультурный и межрелигиозный диалог очень важен, и мы можем работать в этом направлении",- добавил он.

По его словам, ООН расширяет уникальную глобальную платформу для межкультурного и межрелигиозного диалога, который является важным инструментом против изоляции, недоверия и конфронтации.

"Данное мероприятие, организованное правительством Азербайджана, направлено на построение сплоченного, инклюзивного, мирного и гармоничного общества", - подчеркнул Моратинос.

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