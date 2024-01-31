О нас

Мартин Чунгонг: Благодаря председательству Азербайджана ДН стало более активной организацией

Мартин Чунгонг: Благодаря председательству Азербайджана ДН стало более активной организацией Движение неприсоединения (ДН) стало более активной организацией благодаря председательству Азербайджана, его позиции в системе международных отношений укрепились.
Внешняя политика
31 января 2024 г. 21:16
Мартин Чунгонг: Благодаря председательству Азербайджана ДН стало более активной организацией

Движение неприсоединения (ДН) стало более активной организацией благодаря председательству Азербайджана, его позиции в системе международных отношений укрепились.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в Баку.

"Движение неприсоединения не было активной организацией. Однако благодаря председательству Азербайджана усилилась активность, позиции ДН в системе международных отношений укрепились", - сказал он.

Чунгонг высоко оценил реализацию идеи парламентской сети Движения неприсоединения, и отметил важную роль ДН в мире. Он также подчеркнул, что Межпарламентский союз готов оказать любую поддержку деятельности парламентской сети ДН.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pİ Baş katibi: Qoşulmama Hərəkatı Azərbaycanın təşkilata sədrliyi sayəsində güclənib

Самое важное

Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi