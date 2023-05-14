Марош Шевчович: Азербайджан - важнейший энергетический партнер для ЕС

Азербайджан является жизненно важным энергетическим партнером для Евросоюза.
Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.
"С президентом Алиевым мы обсудили нашу общую цель по углублению этого партнерства, в том числе посредством платформы ( #EUEnergyPlatform) по совместным закупкам газа и в области возобновляемых источников энергии, таких как зеленый водород. Спасибо за ценный обмен мнениями", - написал Шевчович.
Как ранее сообщалось, вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся в Брюсселе с рабочим визитом, встретился с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.
Azerbaijan is a vital energy partner for the EU. With President Aliyev, we discussed our shared objective to deepen this partnership, incl. via the #EUEnergyPlatform on joint gas purchasing and in the field of renewables, like green hydrogen. Thank you for a valuable exchange. pic.twitter.com/dfxVdSX2Es