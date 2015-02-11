Вице-президент Еврокомиссии: Азербайджан является для ЕС важным партнером

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан является для Евросоюза важным партнером. В центре стратегического энергопартнерства стоит Южный газовый коридор. Этот проект может содействовать более обширному экономическому сотрудничеству и привести к открытию более 30000 рабочих мест в странах, расположенных вдоль коридора".

Как сообщает Report, об этом заявил в канун визита в Азербайджан вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович.

"Наша цель заключается в приведении до 2019-2020 годов в рабочее состояние всех инфраструктурных проектов вдоль коридора. Данный вопрос связан с дальнейшим экономическим развитием Азербайджана и представляет важное значение с точки зрения энернобезопасности Европы", - заявил М.Шефчович.

Напомним, что 12 февраля Шефчович прибудет в Азербайджан для участия на Консультативном совете проекта Южный газовый коридор. Кроме вице-президента и азербайджанской делегации, на встрече примут участие министры транзитных стран - Грузии, Турции, Греции, Италии, Албании и Болгарии, а также представители операторов трубопроводов TAP и TANAP.

В целом, это станет вторым визитом М.Шефчовича в Азербайджан после назначения на эту должность. До этого вице-президент посетил Баку в ноябре 2014 года для обсуждения Южного газового коридора с президентом Ильхамом Алиевым и другими официальными лицами.