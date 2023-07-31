Марокко безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

Марокко безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, уважает ее признанные на международном уровне границы и демонстрирует эту позицию в рамках международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества (ОИС).
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"Позиция Марокко в соответствии с нормами и принципами международного права в отношении уже урегулированного армяно-азербайджанского конфликта, а также поддержка и справедливая позиция, продемонстрированная Марокко в ходе 44 дней Отечественной войны в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, высоко ценятся нашим народом и правительством",- сказал замминистра.