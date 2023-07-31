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Марокко безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

Марокко безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана Марокко безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, уважает ее признанные на международном уровне границы и демонстрирует эту позицию в рамках международных организаций, включая ООН, Движение неприсоеди
Внешняя политика
31 июля 2023 г. 20:36
Марокко безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

Марокко безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, уважает ее признанные на международном уровне границы и демонстрирует эту позицию в рамках международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил на мероприятии в Баку по случаю государственного праздника Марокко - годовщине восхождения на трон короля Мухаммеда VI.

"Позиция Марокко в соответствии с нормами и принципами международного права в отношении уже урегулированного армяно-азербайджанского конфликта, а также поддержка и справедливая позиция, продемонстрированная Марокко в ходе 44 дней Отечественной войны в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, высоко ценятся нашим народом и правительством",- сказал замминистра.

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