Марокканский депутат: Выборы в Азербайджане были организованы с высоким профессионализмом

Выборы в Азербайджане были организованы с высоким профессионализмом.

Выборы в Азербайджане были организованы с высоким профессионализмом.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Палаты представителей марокканского парламента Тами Оваззани Тухами на пресс-конференции по итогам внеочередных президентских выборов.

По его словам, выборы впервые проводились на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

"Наблюдатели от парламента Марокко проводили мониторинг на 13 избирательных участках. Голосование было прозрачным, граждане проявляли большую активность. Высокий уровень организации выборов является результатом профессионализма Центральной избирательной комиссии", - сказал Тухами.

Другой марокканский депутат Мохамед Эль Хеджира сказал, что все необходимое для проведения выборов, в том числе списки избирателей, было подготовлено с особой тщательностью: "ЦИК очень серьезно отнесся к избирательному процессу. Поздравляем Азербайджан с проведением выборов на столь высоком уровне. Действительно, есть чему поучиться у Азербайджана".