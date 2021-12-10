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Эксперт: Запуск платформы "3+3" послужит стимулом экономического развития региона

Эксперт: Запуск платформы "3+3" послужит стимулом экономического развития региона Запуск платформы регионального сотрудничества в формате "3+3” послужит мощным стимулом экономического развития региона Южного Кавказа.
Внешняя политика
10 декабря 2021 г. 17:36
Эксперт: Запуск платформы 3+3 послужит стимулом экономического развития региона

Запуск платформы регионального сотрудничества в формате "3+3” послужит мощным стимулом экономического развития региона Южного Кавказа.

Об этом Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"Формат "3+3" - прежде всего экономически ориентированное соглашение. Восстановление транспортных магистралей очень важно и послужит мощным стимулом экономического развития для стран региона и является вкладом в развитие Евразии", - заявил эксперт.

Политолог отметил, что региональный механизм "3+3", выдвинутый президентами Азербайджана и Турции, является очень перспективным не только с точки зрения развития транспортных магистралей, но также осуществления масштабных энергетических и туристических проектов.

Марков отметил, что запуск платформы "3+3" может способствовать и нормализации отношений между Турцией и Арменией.

В Москве cегодня состоится первое заседание платформы регионального сотрудничества по Южному Кавказу. Во встрече примут участие заместители глав МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении.

С инициативой по созданию платформы регионального сотрудничества в формате "3+3” (Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Россия и Иран) выступили президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Грузия отказалась от участия на встрече.

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