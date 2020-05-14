Российский эксперт: Возвеличивающие нацистов и Ндже хотят проводить похожую политику

"Возвеличивание пособников Гитлера - это очень опасное явление и оно имеет отношение не только к истории, но и к будущему". Об этом российскому бюро Report заявил российский общественный деятель, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя обнаруженный в Конгрессе США новый исторический документ, разоблачающий симпатии армянских дашнаков к Гитлеру и Холокосту.

"Зачем какие-то люди пытаются связать свою политическую судьбу с очевидными военными преступниками и с теми, кто сотрудничал с чудовищным злом человечества - нацистским режимом Адольфа Гитлера? Зачем они пытаются обелить Бандеру, Шухевича, Нжде? С какой целью они несут эти риски? Мне кажется достаточно очевидным, что они просто хотят проводить похожую политику, хотят, чтобы молодые люди, которых они воспитывают были готовы к совершению военных преступлений на националистической основе. Нжде убивал азербайджанцев, убивал русских - это были преступления на националистической основе, которые пытаются сейчас обелить. Значит, пытаются подготовить основу для такого же рода преступлений", - сказал он.

Комментируя ситуацию с дедом премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его пособничестве Гитлеру, Марков отметил, что Пашинян попал в крайне неловкую ситуацию, опубликовав фотографии и документы своего предка: "Он думал, что его дед - герой, когда же были подняты документы, выяснилось, что возможно, он сотрудничал с Армянским легионом СС. Мне кажется, что сейчас должно проводиться хорошее тщательное расследование. Сам Никол Пашинян, думаю, был шокирован этой информацией, он сохраняет молчание. Сейчас пытаются понять, идет ли речь об однофамильце, как ему бы хотелось, либо речь идет действительно о деде Никола Пашиняна, человеке который перебежал на сторону врага и сражался в Армянском легионе Адольфа Гитлера".

"К сожалению, достаточно многие нации сотрудничали с нацистским режимом и были национальные легионы СС, созданные из французов, испанцев, норвежцев и, в том числе, из армян. Сейчас вопрос должен заключаться не в том, было или нет сотрудничество, а в том, как в настоящее время следует относиться к этим людям. Те, кто сотрудничали с Гитлером, должны быть решительно осуждены, поэтому памятники таким, как Гарегин Нжде абсолютно недопустимы и свидетельствуют о желании возвеличить сотрудничество в Адольфом Гитлером", - заключил Марков.