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Марков: Власти Ирана причастны к нападению на посольство Азербайджана в Тегеране

Марков: Власти Ирана причастны к нападению на посольство Азербайджана в Тегеране Власти Ирана не в состоянии защитить дипломатические ведомства в своей стране
Внешняя политика
27 января 2023 г. 16:41
Марков: Власти Ирана причастны к нападению на посольство Азербайджана в Тегеране
Сергей Марков

Власти Ирана причастны к вооруженному нападению на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По его словам, постоянная антиазербайджанская компания в иранских СМИ и является частью вины властей Тегерана.

Политолог отметил, что теракт в посольстве свидетельствуют о том, что власти Ирана не в состоянии защитить дипломатические ведомства в своей стране: "Нападение на посольство Азербайджана ложится темным пятном на репутацию властей Ирана. Оно свидетельствуют о том, что власти Ирана не в состоянии защитить дипломатические ведомства в своей стране, тем самым очень серьезно дискредитируют себя. Кроме того в связи с нападением на посольство Азербайджана, многие вспоминают захват посольства США в Тегеране. Это позор для Ирана, очень плохой имидж для страны", - заключил эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Markov: “Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücumda İran hakimiyyətinin əli var”
Версия на английском языке Markov: Iranian authorities involved in attack on Azerbaijani embassy in Tehran

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