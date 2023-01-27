Марков: Власти Ирана причастны к нападению на посольство Азербайджана в Тегеране

Власти Ирана не в состоянии защитить дипломатические ведомства в своей стране

Власти Ирана причастны к вооруженному нападению на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По его словам, постоянная антиазербайджанская компания в иранских СМИ и является частью вины властей Тегерана.

Политолог отметил, что теракт в посольстве свидетельствуют о том, что власти Ирана не в состоянии защитить дипломатические ведомства в своей стране: "Нападение на посольство Азербайджана ложится темным пятном на репутацию властей Ирана. Оно свидетельствуют о том, что власти Ирана не в состоянии защитить дипломатические ведомства в своей стране, тем самым очень серьезно дискредитируют себя. Кроме того в связи с нападением на посольство Азербайджана, многие вспоминают захват посольства США в Тегеране. Это позор для Ирана, очень плохой имидж для страны", - заключил эксперт.