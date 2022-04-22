Марков: Сотрудничество Азербайджана и России выйдет на новый уровень

Декларация о союзническом взаимодействии поднимет сотрудничество Азербайджана и России на новый уровень.

Декларация о союзническом взаимодействии поднимет сотрудничество Азербайджана и России на новый уровень.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"В конце февраля было подписано соглашение о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией, которое поднимет сотрудничество между странами на новый уровень. Президенты наших стран дружат. Дипломатическим отношениям между странами исполнилось 30 лет, но дружба между народами продолжается столетия", - заявил Марков.

По мнению политолога, президент Азербайджана Ильхам Алиев является одним из гениальных дипломатов современного мира, который демонстрирует потрясающее взаимодействие с самыми различными странами, представляющими противоположные позиции. "Президент Ильхам Алиев - великий государственный деятель, обеспечивший огромные победы Азербайджану, а также совершивший дипломатические успехи", - добавил он.

22 февраля президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В Декларации содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия.