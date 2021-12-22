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Марков: Президент Ильхам Алиев является одним из ведущих мировых лидеров

Марков: Президент Ильхам Алиев является одним из ведущих мировых лидеров После почти 30 лет неисполнения Арменией резолюций Совета безопасности ООН, президент Азербайджана лично обеспечил возвращение оккупированных территорий
Внешняя политика
22 декабря 2021 г. 12:26
Марков: Президент Ильхам Алиев является одним из ведущих мировых лидеров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев является одним из ведущих лидеров в мире в 2020-2021 годах.

Как передает Report, об этом сказал российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков в ходе онлайн круглого стола, посвященного итогам года в российско-азербайджанских отношениях и роли президента Ильхама Алиева в развитии современного Азербайджана.

В частности, он отметил, что после почти 30 лет неисполнения Арменией резолюций Совета безопасности ООН, президент Азербайджана лично обеспечил возвращение оккупированных территорий и показал всю силу азербайджанской армии.

"Азербайджанская армия показала великолепные примеры ведения боя", - заявил Марков, отметив, что освобождение Шуши азербайджанской армией по отвесным скалам является показателем этого.

Политолог добавил, что сейчас одной из важных задач является полная реализация условий заявления от 9 ноября прошлого года, в частности, обеспечение безопасности.

Марков также подчеркнул дружественные связи между президентами Азербайджана и России, а также их вклад в развитие отношений двух стран. В частности, он отметил роль русского языка в Азербайджане, а также положительное отношение в этническим русским в стране: "Этнические русские не подвергаются никакой дискриминации в Азербайджане и занимают различные посты".

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: "Prezident İlham Əliyev dünyanın nüfuzlu liderlərindəndir"
Версия на английском языке Markov: President Ilham Aliyev is one of the top leaders

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