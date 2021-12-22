Марков: Президент Ильхам Алиев является одним из ведущих мировых лидеров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев является одним из ведущих лидеров в мире в 2020-2021 годах.
Как передает Report, об этом сказал российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков в ходе онлайн круглого стола, посвященного итогам года в российско-азербайджанских отношениях и роли президента Ильхама Алиева в развитии современного Азербайджана.
В частности, он отметил, что после почти 30 лет неисполнения Арменией резолюций Совета безопасности ООН, президент Азербайджана лично обеспечил возвращение оккупированных территорий и показал всю силу азербайджанской армии.
"Азербайджанская армия показала великолепные примеры ведения боя", - заявил Марков, отметив, что освобождение Шуши азербайджанской армией по отвесным скалам является показателем этого.
Политолог добавил, что сейчас одной из важных задач является полная реализация условий заявления от 9 ноября прошлого года, в частности, обеспечение безопасности.
Марков также подчеркнул дружественные связи между президентами Азербайджана и России, а также их вклад в развитие отношений двух стран. В частности, он отметил роль русского языка в Азербайджане, а также положительное отношение в этническим русским в стране: "Этнические русские не подвергаются никакой дискриминации в Азербайджане и занимают различные посты".