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Марков: ОДКБ против какого-либо конфликта с Азербайджаном 

Марков: ОДКБ против какого-либо конфликта с Азербайджаном  Позиция всех членов ОДКБ хорошо известна - они против того, чтобы конфликтовать с Азербайджаном.
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 14:08
Марков: ОДКБ против какого-либо конфликта с Азербайджаном 

Позиция всех членов ОДКБ хорошо известна - они против того, чтобы конфликтовать с Азербайджаном.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Политолог отметил, что заседание глав государств ОДКБ в Ереване будет важным с точки зрения ключевой встречи президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна.

Он подчеркнул, что кроме военного сотрудничества в рамках договора, существуют еще и двусторонние соглашения в этой области между Россией и Арменией. И в этих условиях Ереван давит на Москву, требуя более активной помощи, угрожая в противном случае развернуться в сторону Запада - Франции, США, НАТО.

Марков рассказал о важности ожидаемых двухсторонних переговоров лидеров России и Армении. "Именно на двухсторонних переговорах состоится очень важный разговор Путина и Пашиняна, по итогам которого, возможно, произойдут серьезные и кардинальные изменения. Также будут обсуждаться практические вопросы, такие как подготовка мирного договора и его подписание, вопросы транспортных коридоров. Россия подталкивает Армению, чтобы она согласилась на открытие Зангезурского коридора, а также на решение вопросов демаркации и делимитации границ с Азербайджаном", - сказал он.

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Версия на английском языке Markov: CSTO against any conflict with Azerbaijan

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