Марков: ОДКБ против какого-либо конфликта с Азербайджаном

Позиция всех членов ОДКБ хорошо известна - они против того, чтобы конфликтовать с Азербайджаном.

Позиция всех членов ОДКБ хорошо известна - они против того, чтобы конфликтовать с Азербайджаном.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Политолог отметил, что заседание глав государств ОДКБ в Ереване будет важным с точки зрения ключевой встречи президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна.

Он подчеркнул, что кроме военного сотрудничества в рамках договора, существуют еще и двусторонние соглашения в этой области между Россией и Арменией. И в этих условиях Ереван давит на Москву, требуя более активной помощи, угрожая в противном случае развернуться в сторону Запада - Франции, США, НАТО.

Марков рассказал о важности ожидаемых двухсторонних переговоров лидеров России и Армении. "Именно на двухсторонних переговорах состоится очень важный разговор Путина и Пашиняна, по итогам которого, возможно, произойдут серьезные и кардинальные изменения. Также будут обсуждаться практические вопросы, такие как подготовка мирного договора и его подписание, вопросы транспортных коридоров. Россия подталкивает Армению, чтобы она согласилась на открытие Зангезурского коридора, а также на решение вопросов демаркации и делимитации границ с Азербайджаном", - сказал он.