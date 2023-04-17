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Политолог: Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе выгодно Еревану

Политолог: Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе выгодно Еревану Европейский союз заинтересован в расширении своей миссии в Армении на границе с Азербайджаном.
Внешняя политика
17 апреля 2023 г. 16:20
Политолог: Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе выгодно Еревану

Европейский союз заинтересован в расширении своей миссии в Армении на границе с Азербайджаном.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"А Армения, которая является союзником Евросоюза, также заинтересована во вспышках напряженности, чтобы обосновать расширение миссии ЕС и превращение ее из гражданской в гражданско-военную", - заявил Марков, отметив, что поэтому обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе сейчас выгодно Еревану.

При этом российский политолог отметил, что с военно-технической точки зрения Армения никак не может противостоять Азербайджану, и в случае военной провокации "армянская армия будет наголову разбита".

11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие армии Азербайджана Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.

В результате мер, предпринятых армией Азербайджана в ответ на провокацию Вооруженных сил Армении на условной государственной границе, четверо армянских военнослужащих уничтожены, шестеро получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin gərginləşməsi İrəvana sərf edir”
Версия на английском языке Political scientist: Aggravation of situation on Armenia-Azerbaijan border beneficial for Yerevan

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