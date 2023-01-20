Марков: Главной причиной событий 20 Января стали ошибки советского руководства

Именно ошибки советского политического руководства, которое теряла управление огромной страной и находилось в состоянии метания между уступками и применением жесткого насилия, стали главной причиной черного января. Также одной из причин стало поощрение армянского национализма советским руководством.
Об этом российскому бюро
Политолог выразил глубочайшие соболезнования азербайджанскому народу, в связи с годовщиной огромной трагедии, которая произошла 33 года назад.
"Мы прекрасно понимаем, что это незаживающая рана на сердце у азербайджанцев. Трагические события должны послужить уроком для того, чтобы политическая борьба никогда не касалась мирных людей", - заключил Марков.