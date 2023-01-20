Марков: Главной причиной событий 20 Января стали ошибки советского руководства

Именно ошибки советского политического руководства, которое теряла управление огромной страной и находилось в состоянии метания между уступками и применением жесткого насилия, стали главной причиной черного января. Также одной из причин стало поощрение ар

Именно ошибки советского политического руководства, которое теряла управление огромной страной и находилось в состоянии метания между уступками и применением жесткого насилия, стали главной причиной черного января. Также одной из причин стало поощрение армянского национализма советским руководством.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Политолог выразил глубочайшие соболезнования азербайджанскому народу, в связи с годовщиной огромной трагедии, которая произошла 33 года назад.

"Мы прекрасно понимаем, что это незаживающая рана на сердце у азербайджанцев. Трагические события должны послужить уроком для того, чтобы политическая борьба никогда не касалась мирных людей", - заключил Марков.