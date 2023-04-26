Марков: Гейдар Алиев внес огромный вклад в развитие СССР и России

100-летие со дня рождения Гейдара Алиева широко отмечается как в Азербайджане, так и за его пределами.

100-летие со дня рождения Гейдара Алиева широко отмечается как в Азербайджане, так и за его пределами.

Как сообщает Report, об этом российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков заявил в ходе круглого стола "Гейдар Алиев: его роль в развитие СССР и России" в Москве.

Политолог напомнил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев является создателем современного Азербайджана, кроме того, он внес огромный вклад в развитие СССР и России.

"Под его руководством Советский Азербайджан совершил колоссальный рывок в развитии. Когда же он вернулся в независимый Азербайджан, то стал во главе страны и смог прекратить войну с Арменией и обеспечить мирное развитие страны, подписал знаменитый Контракт века, создал модель сочетания светских институтов и уважения к традиционным ценностям. В результате Азербайджан является лидером исламского мира", - заявил российский политолог.

По словам Маркова, во внешней политике Азербайджана Гейдар Алиев смог выстроить удачный баланс с Россией, Турцией и Западом.