Марков: Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и РФ прошла период трудных испытаний

Договор о союзническом взаимоотношении между Азербайджаном и Россией отмечает год со дня подписания. Этот договор прошел период очень трудных испытаний.

Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией, со дня подписания которой минул год, прошла период трудных испытаний.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По его словам, несмотря на происходящие за этот год события в мире, Азербайджан, "как независимая страна, возглавляемая сильным, ответственным и мудрым президентом Ильхамом Алиевым, твердо придерживался взятого курса на стратегический союз с Россией".

Эксперт отметил, что стратегический союз между странами требует дальнейшей работы: "Стратегический союз сохранился, он конечно требует дальнейшей реализации путем конкретных переговоров и конкретных проектов. Самое главное, что удалось сохранить прекрасные отношения России и Азербайджана. И это дает основание надеяться, что эти отношения и дальше будут развиваться и стратегическое союзничество с Баку будет пополняться более конкретными смыслами и проектами".

22 февраля президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В документе содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу сотрудничества.