Марков: До конца года будет создан рабочий механизм по делимитации границ

Весьма позитивно оценил итоги прошедшей накануне трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении российский политолог Марков.

Весьма позитивно оценил итоги прошедшей накануне трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении российский политолог Марков.

В заявлении Report директор Центра политических исследований Сергей Марков сказал, что уверен, что до конца года будет создан рабочий механизм по делимитации и демаркации границ.

"Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении прошла весьма позитивно. До конца года будет создаваться рабочий механизм по делимитации и демаркации границ, а также по транспортным коридорам. К тому же подтверждены решения, чтобы стороны полностью придерживались этих договоренностей", - заявил Марков.

Марков отметил, что между президентами Азербайджана и России очень хороший контакт по всем вопросам, которая дает гарантию на движение вперед: "В особенности между странами есть экономические интересы - это Зангезурский транспортный коридор, который послужит совместному продвижению различных последующих проектов".

По мнению российского эксперта, президент Путин имеет хороший контакт с руководством Евросоюза. "Это дает надежду на то, что предстоящая встреча в Брюсселе не будет использоваться Евросоюзом для подрыва договоренностей", - заявил Марков.