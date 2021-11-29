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Марков: До конца года будет создан рабочий механизм по делимитации границ

Марков: До конца года будет создан рабочий механизм по делимитации границ Весьма позитивно оценил итоги прошедшей накануне трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении российский политолог Марков.
Внешняя политика
29 ноября 2021 г. 12:00
Марков: До конца года будет создан рабочий механизм по делимитации границ
Сергей Марков

Весьма позитивно оценил итоги прошедшей накануне трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении российский политолог Марков.

В заявлении Report директор Центра политических исследований Сергей Марков сказал, что уверен, что до конца года будет создан рабочий механизм по делимитации и демаркации границ.

"Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении прошла весьма позитивно. До конца года будет создаваться рабочий механизм по делимитации и демаркации границ, а также по транспортным коридорам. К тому же подтверждены решения, чтобы стороны полностью придерживались этих договоренностей", - заявил Марков.

Марков отметил, что между президентами Азербайджана и России очень хороший контакт по всем вопросам, которая дает гарантию на движение вперед: "В особенности между странами есть экономические интересы - это Зангезурский транспортный коридор, который послужит совместному продвижению различных последующих проектов".

По мнению российского эксперта, президент Путин имеет хороший контакт с руководством Евросоюза. "Это дает надежду на то, что предстоящая встреча в Брюсселе не будет использоваться Евросоюзом для подрыва договоренностей", - заявил Марков.

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