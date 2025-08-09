О нас

Марко Рубио: США приветствует новую эру мира на Южном Кавказе

Внешняя политика
9 августа 2025 г. 01:35
Марко Рубио: США приветствует новую эру мира на Южном Кавказе

США поздравляют Азербайджан и Армению с достижением исторического мирного соглашения.

Как сообщает Report, об этом госсекретарь США Марко Рубио написал на своей странице в соцсети Х.

"Под руководством президента США Дональда Трампа лидеры Азербайджана и Армении (Ильхам Алиев и Никол Пашинян - ред.) договорились о заключении мирного соглашения, которое положит конец десятилетиям конфликта. Это историческое соглашение укрепит регион и откроет новые двери для американской торговли и инвестиций. Поздравляем обе страны с наступлением новой эры мира", - отметил Рубио.

