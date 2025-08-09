Марко Рубио: США приветствует новую эру мира на Южном Кавказе

США поздравляют Азербайджан и Армению с достижением исторического мирного соглашения.
Как сообщает Report, об этом госсекретарь США Марко Рубио написал на своей странице в соцсети Х.
"Под руководством президента США Дональда Трампа лидеры Азербайджана и Армении (Ильхам Алиев и Никол Пашинян - ред.) договорились о заключении мирного соглашения, которое положит конец десятилетиям конфликта. Это историческое соглашение укрепит регион и откроет новые двери для американской торговли и инвестиций. Поздравляем обе страны с наступлением новой эры мира", - отметил Рубио.
Under @POTUS's leadership, the U.S. brought the leaders of Azerbaijan and Armenia together to reach a peace deal that will end decades of conflict. This historic deal will make the region stronger and open new doors for American trade and investment. We congratulate both…