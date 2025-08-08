О нас

Марко Рубио: Баку и Ереван подпишут соглашение, оно станет началом мирного договора

Марко Рубио: Баку и Ереван подпишут соглашение, оно станет началом мирного договора Соглашение, которое будет подписано между Азербайджаном и Арменией, станет началом мирного договора.
Внешняя политика
8 августа 2025 г. 09:53
Марко Рубио: Баку и Ереван подпишут соглашение, оно станет началом мирного договора

Соглашение, которое будет подписано между Азербайджаном и Арменией, станет началом мирного договора.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, президент США выступает за мир и будет придерживаться миролюбивой позиции:

"Мы вмешались в конфликт между Индией и Пакистаном, и глава нашего государства сумел восстановить мир. Недавно аналогичное событие произошло в Камбодже и Таиланде. Мы надеемся, что достигнем этого и в отношении Азербайджана и Армении, в пятницу мы подпишем соглашение, которое станет началом мирного договора".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Rubio: Agreement between Azerbaijan and Armenia to be starting point for peace treaty
Версия на азербайджанском языке Marko Rubio: Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq razılaşma sülh sazişi üçün başlanğıc olacaq

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi