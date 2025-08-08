Марко Рубио: Баку и Ереван подпишут соглашение, оно станет началом мирного договора

Соглашение, которое будет подписано между Азербайджаном и Арменией, станет началом мирного договора.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, президент США выступает за мир и будет придерживаться миролюбивой позиции:

"Мы вмешались в конфликт между Индией и Пакистаном, и глава нашего государства сумел восстановить мир. Недавно аналогичное событие произошло в Камбодже и Таиланде. Мы надеемся, что достигнем этого и в отношении Азербайджана и Армении, в пятницу мы подпишем соглашение, которое станет началом мирного договора".