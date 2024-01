Марк Либби: Приложу свои силы для укрепления отношений между США и Азербайджаном

Работать над укреплением отношений между Вашингтоном и Баку намерен посол США Марк Либи, который сегодня вручил свои верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом говорится на странице дипмиссии США в социальной сети "Х".

"Для меня большая честь приступить к своей официальной деятельности в качестве посла США в Азербайджане. С нетерпением жду возможности получше узнать Азербайджан, познакомиться с его народом и работать над укреплением отношений между нашими странами", - говорится в публикации от имени посла.