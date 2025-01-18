Марк Либби: Представлять США в Азербайджане - большая привилегия

Представлять США в Азербайджане - большая честь и привилегия.

Представлять США в Азербайджане - большая честь и привилегия.

Как сообщает Report, об этом говорится в прощальном письме посла США в Баку Марка Либби, подавшего в отставку.

Дипломат отметил, что покидает страну с чувством глубокой признательности Азербайджану и оптимизма в отношении будущего совместных начинаний.

Посол отметил, что, несмотря на короткий срок пребывания в стране, дипмиссия проделала значительную работу, а он вместе с супругой успел в полной мере насладиться красотами Азербайджана: "Мы с Данусей исколесили Азербайджан вдоль и поперек, взбирались на горы, пересекали пустыни и плавали в море. Мы посетили древние и современные храмы, синагоги и мечети; восхищались доисторическими петроглифами; наблюдали, как ткачи ковров и скульпторы творят чудеса на наших глазах; и наслаждались вкуснейшими блюдами - некоторые из них были приготовлены лучшими шеф-поварами в ресторанах мирового класса, другие - на открытом огне в дикой местности. Однако самое неизгладимое впечатление на нас произвел не столько природа, еда или ремесла, сколько азербайджанский народ. От Низами Гянджеви до Ell & Nikki; от Ваджии Самедовой до шеф-повара Тявяккула; от Зейналабдина Тагиева до героического экипажа рейса 8243 AZAL. Азербайджанцы - народ легендарного мужества, креативности, стойкости, гостеприимства. И поэтому больше всего нам будет не хватать азербайджанского народа. Я желаю им всего наилучшего, потому что меньшего они не заслуживают".

Посол также подчеркнул, что с момента заключения "Контракта века" 30 лет назад до 29-й Конференции сторон (COP29) в прошлом году, а также благодаря продолжающейся поддержке США малого бизнеса, фермеров и женщин-предпринимателей в Азербайджане, американо-азербайджанское партнерство привело к замечательному процветанию и заложило основы для более чистого и устойчивого будущего: "Совместными усилиями мы сделали жизнь азербайджанского народа более безопасной. Посольство выделило миллионы долларов на разминирование территорий, где установленные мины угрожают жизни азербайджанцев. Я и мои коллеги продемонстрировали приверженность США принципу территориальной целостности, совершая официальные визиты по всей международно признанной территории Азербайджана".

Марк Либби отметил, что такие шаги как увеличение числа азербайджанских студентов, обучающихся в Соединенных Штатах, реализация программ посольства по преподаванию английского языка для азербайджанцев, перемещенных в результате конфликта, а также для других социально уязвимых групп, доказали, что дружба между двумя народами крепка и продолжает расти.

"Именно это, больше всего, внушает мне надежду на будущее наших отношений", - говорится в письме посла.

Он выразил благодарность Азербайджану и отметил, что будет скучать по стране: "Мы с Данусей будем скучать по этой замечательной стране и искренне желаем азербайджанскому народу счастья и процветания в предстоящие годы".