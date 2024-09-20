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Мария Захарова: Ведется подготовка к новой встрече глав МИД в формате "3+3"

Мария Захарова: Ведется подготовка к новой встрече глав МИД в формате "3+3" Страны региона ведут подготовку к очередной министеской встрече в рамках формата "3+3".
Внешняя политика
20 сентября 2024 г. 13:41
Мария Захарова: Ведется подготовка к новой встрече глав МИД в формате 3+3

Подготовка к очередной встрече на уровне глав МИД в рамках формата "3+3" продолжается.

Об этом, отвечая на вопрос агентства Report, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Она, сегодня на брифинге, подтвердила, что в настоящее время ведется работа по организации встречи глав МИД в Анкаре в упомянутом формате.

"В Анкаре такая встреча прорабатывается. Думаю, будет корректно, если о дате мы объявим вместе со всеми странами по итогам достигнутой договоренности. Поэтому, как только это можно будет сделать, я скажу, но могу подтвердить, что встреча такая прорабатывается", - сказала Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Mariya Zaxarova: XİN başçılarının “3+3” formatında növbəti görüşünə hazırlıq gedir

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