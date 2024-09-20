Мария Захарова: Ведется подготовка к новой встрече глав МИД в формате "3+3"

Страны региона ведут подготовку к очередной министеской встрече в рамках формата "3+3".

Подготовка к очередной встрече на уровне глав МИД в рамках формата "3+3" продолжается.

Об этом, отвечая на вопрос агентства Report, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Она, сегодня на брифинге, подтвердила, что в настоящее время ведется работа по организации встречи глав МИД в Анкаре в упомянутом формате.

"В Анкаре такая встреча прорабатывается. Думаю, будет корректно, если о дате мы объявим вместе со всеми странами по итогам достигнутой договоренности. Поэтому, как только это можно будет сделать, я скажу, но могу подтвердить, что встреча такая прорабатывается", - сказала Захарова.