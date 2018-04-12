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    Мария Захарова: У российско-азербайджанских отношений большая перспектива

    Москва. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Мы будем развивать отношения с Азербайджаном в различных отраслях". 

    Об этом российскому бюро Report заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, у российско-азербайджанских отношений большая перспектива.

    "Безусловно мы будем развивать отношения с Азербайджаном, нацеленные на реализацию интересов народов наших стран в различных отраслях на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе", - сказала представитель МИД РФ.

    Мария Захарова также пообещала на следующем брифинге предоставить цифры и факты, отражающие развитие российско-азербайджанских отношений.

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