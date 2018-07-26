Мария Захарова прибыла в Азербайджан

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посетила Международный фестиваль "Жара"

Как сообщает Report, М.Захарова прошла по красной ковровой дорожке вместе со звездами российского шоу-бизнеса.

По ее словам, она прибыла в Баку для проведения обсуждений с официальными представителями МИД Азербайджана. Она сообщила, что эти обсуждения пройдут завтра.

"А сегодня я наслаждаюсь этим фестивалем в Баку", - заявила она.