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    Мария Захарова прибыла в Азербайджан

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посетила Международный фестиваль "Жара"

    Как сообщает Report, М.Захарова прошла по красной ковровой дорожке вместе со звездами российского шоу-бизнеса.

    По ее словам, она прибыла в Баку для проведения обсуждений с официальными представителями МИД Азербайджана. Она сообщила, что эти обсуждения пройдут завтра.

    "А сегодня я наслаждаюсь этим фестивалем в Баку", - заявила она. 

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