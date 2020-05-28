​Мария Захарова поздравила азербайджанцев с Днем Республики

"Поздравляю наших азербайджанских друзей с национальным праздником - Днем Республики. По традиции, поздравительные послания в адрес руководства Азербайджана направили президент Российской Федерации, председатель правительства, главы обоих палат Федерального собрания и, конечно, министр иностранных дел".

Как передает российское бюро Report, об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается касается наших оценок состояния перспектив двусторонних отношений, то они были даны заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко в ходе видеоконференции "Россия-Азербайджан: горизонты сотрудничества", - сказала она.