Мария Захарова: Негативная настроенность ряда политических сил к Азербайджану была очевидна еще до выборов

Москва. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Мы будем опираться на мнение всех наблюдателей по поводу выборов в Азербайджане".

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос московского корреспондента Report.

По ее словам, у Запада по отношению к Азербайджану существует предвзятая позиция.

"Мы прекрасно понимали, что настроенность целого ряда политических сил к выборам в Азербайджане была очевидной еще до проведения самих выборов. Мы видим такое отношение и от ряда западных неправительственных организаций и от целого ряда представителей официальных структур в отношении Азербайджана и ряда других стран. О чем говорить, когда есть такая ангажированность, такой заранее сформулированный подход", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она также заметила, что помимо западных наблюдателей на выборах в Азербайджане были и представители других международных структур и их мнение тоже важно.

"На выборах в Азербайджане было большое количество наблюдателей от различных международных структур и они должны сказать слово. Они все фиксировали, должны предоставить свое мнение и мы будем впредь на него опираться", - отметила Мария Захарова.