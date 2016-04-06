В МИД России прокомментировали депортацию журналистов LifeNews из Азербайджана

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ СМИ должны быть независимыми и должны давать объективную оценку, не занимая какую-либо из сторон.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Мы запросили детальную информацию от наших коллег, российских дипломатов, которые работают в Азербайджане. Они нам представили информацию вокруг телеканала LifeNews", - заявила М.Захарова.

Она напомнила, что СМИ должны уважать законы страны пребывания.

"Важно отдавать отчет, несмотря при том, что СМИ должны быть независимыми и должны показывать, в первую очередь, проблемные вопросы, нужно безусловно понимать, что когда речь идет о длительном конфликте, в ходе которого погибло большое количество людей, когда речь идет об острой фазе этого конфликта, то нужно давать объективную оценку и нельзя занимать какую-либо из сторон", - подчеркнула она.

М.Захарова отметила, что "видела недопустимые - я открыто об этом говорю - не могу даже назвать их репортажами, материалы журналистов, когда публиковался некий вопрос к людям о том, вы за кого, за Азербайджан или Армению".

"Это страшно, потому что в то время как усилия всего международного сообщества, помимо некоторых особо "талантливых" международных игроков, всего здравомыслящего международного истеблишмента, направленного на то, чтобы сделать все возможное, что, во-первых, остановить насилие, во-вторых, остановить убийство и гибель людей, и, в-третьих, не дать этому конфликту разрастить еще больше, публиковать такие вещи. Разве это репортажи? Разве это журналистская работа? Это может быть использовано только в целях разжигания, ненависти друг к другу", - сказала официальный представитель.

По ее словам, подобные вещи недопустимы и СМИ должны понимать свою ответственность в подобный момент.

Напомним, что несколькими днями ранее группа журналистов российского телеканала LifeNews была выдворена из Азербайджана.