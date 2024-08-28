Марионетка армянского лобби Швабе вновь начал кампанию по очернению Азербайджана

Я только в последнем предложении. когда пробила, чтоб уточнить выражение про "пласты" увидела, что это, оказывается, не заявление Репорт, а статья самого депутата, и уже есть в Тренде на русском. Ставлю ссылку на всякий случай , и свой перевод, так как Т

Член Бундестага Германии Франк Швабе, известный своими антиазербайджанскими и антитурецкими взглядами и проармянскими позициями, вновь начал кампанию по очернению Азербайджана.

Об этом в своем заявлении Report сказал депутат Милли Меджлиса 6-го созыва Турал Гянджалиев.

По его словам, абсурдные заявления Франка Швабе об Азербайджане и его высказывания против азербайджанского народа являются показателем того, что действующие против нашей страны силы являются марионеткой в руках армянского лобби.

"Франк Швабе уже давно действует против нашей страны. Его нынешняя активность в кампании по очернению в нашей страны показывает, что великая победа Азербайджана в 44-дневной войне в 2020 году, а затем полное восстановление своего суверенитета на всей территории страны в сентябре 2023 года сильно беспокоят эти "темные силы", - отметил Т.Гянджалиев.

Он также подчеркнул, что Азербайджан добился важных результатов на военном, дипломатическом и глобальном уровнях, и активизация этих сил накануне престижного международного мероприятия COP-29, которое планируется провести через несколько месяцев, не удивительна.

"Такие, как Швабе, регулярно проводят кампании по очернению, чтобы поставить под сомнение важные результаты авторитетных мероприятий, проводимых в нашей стране. Ведь сам Швабе - человек, замешанный в коррупции. Представители его партии известны своей работой на секретные службы различных стран. Например, Шрёдер до сих пор является представителем Газпрома. Интересно, почему Швабе об этом умалчивает? Также стало неоспоримым фактом, что Ангела Меркель долгое время находилась в сети агентов СССР", - считает он.

Турал Гянджалиев отметил, что Франк Швабе служит интересам армянского лобби, а предвзятость в отношении Азербайджана на протяжении многих лет полностью раскрывает его истинное лицо.

"Он взял на себя роль "известного" исламофоба, туркофоба, азербайджанофоба. Глядя на его политическую "карьеру", мы видим, что, несмотря на депутатство от определенной земли Германии, он больше служит интересам армянского лобби и армянства. "Политик", обязавшийся служить интересам других и согласившийся стать марионеткой, естественно, будет больше заниматься азербайджанофобией, чем проблемами своей страны. Его покровители не могут переварить великие успехи Азербайджана, поэтому и проводят кампании по очернению, используя в качестве жалкого инструмента таких "игроков", как Франк Швабе", - заявил депутат.

Между тем, подчеркнул он, "все эти попытки не смогут помешать Азербайджану, страна, как всегда, сможет удержать крупные центры глобальных сил на своей орбите благодаря дружбе и взаимосотрудничеству".

"Азербайджан, благодаря своему сильному лидеру, армии, мужеству и героизму нашего народа сдвинул очень глубокие пласты. И никакие силы не смогут отнять этот успех, нивелировать авторитет нашей страны, сорвать ее планы на будущее", - резюмировал Турал Гянджалиев.