​Маргвелашвили поздравил Ильхама Алиева с Днем Азербайджанской Республики

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем Азербайджанской Республики.

Как передает Report со ссылкой на "Грузия Online", в поздравлении отмечается, что "Азербайджанский народ выдержал множество испытаний ради защиты своей государственности и создал успешное, стабильное и независимое государство".

"Ваше превосходительство, искренне поздравляю Вас с Днем Азербайджанской Республики. Азербайджанский народ выдержал множество испытаний ради защиты своей государственности и создал успешное, стабильное и независимое государство. Сегодня мы ясно видим поступательное движение и благоденствие вашей страны. Глубоко верю, что в период вашего правления мы станет свидетелями еще большего успеха и развития Азербайджанской Республики в будущем. С учетом тесных исторических связей между нашими странами, убежден, что общими усилиями, традиционные дружеские отношения Грузии и Азербайджана в дальнейшем еще более углубятся и продолжатся на благо наших народов.

Пользуюсь случаем и еще раз выражаю свою благодарность за вашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Ваше превосходительство, позвольте выразить свое глубокое уважение и наилучшие пожелания относительно всей вашей будущей деятельности, направленной на благоденствие дружеского азербайджанского народа", - отмечается в поздравлении.

28 мая в Азербайджане отмечается День Республики.