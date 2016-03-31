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    Маргвелашвили: Грузия развивает тесные отношения с близкими соседями, Азербайджаном и Турцией

    Президент Грузии встретился с президентом Фонда Рамсфельда, бывшим секретарем обороны США Дональдом Рамсфельдом

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "Грузия развивает тесные отношения с близкими соседями, Азербайджаном и Турцией. Совместные проекты связаны как с энергоносителями от Каспийского моря до черноморского региона, так и транспортными и логистическими направлениями". Как сообщает Report, об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече с президентом Фонда Рамсфельда, бывшим секретарем обороны США Дональдом Рамсфельдом в Вашингтоне.

    "Весьма важным является проект "Лапис лазуль" (Lapis lazuli), на сегодня идут активные рассмотрения с Туркменистаном в связи с этим проектом, который включает Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, и Турцию", - отметил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

    В ходе встречи стороны  также обсудили энергетические проекты, реализуемые в регионе. 

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