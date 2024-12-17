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Марат Сексенбаев: Страны ОТГ активно развивают межведомственное сотрудничество

Марат Сексенбаев: Страны ОТГ активно развивают межведомственное сотрудничество Между Азербайджаном и странами Организации тюркских государств нет нерешенных вопросов в сфере межведомственного сотрудничества.
Внешняя политика
17 декабря 2024 г. 11:37
Марат Сексенбаев: Страны ОТГ активно развивают межведомственное сотрудничество

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) активно развивают межведомственное сотрудничество, на данный момент нет каких-либо нерешенных вопросов.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил ректор Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре Казахстана Марат Сексенбаев, участвующий в международной конференции "Транснациональные аспекты правоотношений: современные вызовы и цели" в Баку.

"На сегодняшний день как на уровне высшего политического руководства, так и на уровне руководителей уполномоченных ведомств нет абсолютно никаких проблем. Все вопросы, которые возникают, решаются в ходе обсуждений", - подчеркнул Сексенбаев.

По его словам, в рамках организации особое внимание уделяется научно-образовательному сотрудничеству. "Азербайджан и Казахстан также тесно сотрудничают в этой области. Учебные заведения двух стран проводят совместные исследования, организуют стажировки для студентов и преподавателей. Мы очень тесно и конструктивно взаимодействуем", - отметил ректор.

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Версия на английском языке Marat Seksenbaev: OTS countries actively developing interdepartmental cooperation

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