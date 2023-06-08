Манилов: Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией нужно поддерживать

Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией нужно поддерживать и прилагать усилия для мира.

Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией нужно поддерживать и прилагать усилия для мира.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками -Председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов.

"Перспективы всегда есть и к нему всегда нужно стремиться", - заявил Манилов.

Он отметил, что пограничное ведомство Армении также приняло участие в 86-ом заседании Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ, которое состоялось сегодня в Баку.

"Надеюсь, на следующем заседании, которое пройдет в Армении, будет присутствовать и делегация от Азербайджана", - добавил он.