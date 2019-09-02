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Мамука Бахтадзе: Отношения с Азербайджаном и Турцией активизировались

Мамука Бахтадзе: Отношения с Азербайджаном и Турцией активизировались

Мамука Бахтадзе представил отчет о результатах деятельности правительства в период работы в качестве премьер-министра Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, в отчете также отведено место разделу об отношениях с соседними странами. 

Здесь он также затронул связи с Турцией и Азербайджаном: "В целях развития стратегического партнерства активизировались как двусторонние, так и многосторонние отношения с Турцией и Азербайджаном". 

Бывший глава правительства также подчеркнул важность реализации с соседними странами проектов регионального значения: "Разработка новых региональных проектов сотрудничества с соседними странами всегда должна стоять на повестке. Эти проекты могут сделать наш регион более привлекательным и безопасным". 

Отметим, что сегодня М.Бахтадзе подал в отставку. Он возглавлял правительство с июня 2018 года. 

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