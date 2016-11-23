Мамнун Хусейн: Пакистан продолжит поддерживать Азербайджан в карабахском конфликте

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Пакистан придает большое значение отношениям с братским Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Times Pakistan, об этом президент Пакистана Мамнун Хусейн заявил на встрече с участвующей на оборонной выставке İDEAS-2016 делегацией из Азербайджана, в которую вошли первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

На встрече также участвовали министр обороны Пакистана Рана Танвир Хусейн и секретарь по обороне Саид Мухаммед Авейс.

На встрече президент Пакистана также заявил о важности наращивания товарооборота.

М.Хусейн поблагодарил Азербайджан за поддержку Пакистана в вопросе конфликта в Джамму и Кашмире, а также заявил, что Пакистан продолжит поддерживать Азербайджан в карабахском конфликте: "Пакистан желает справедливого и мирного урегулирования конфликта".