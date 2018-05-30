Mамнун Хусейн: Азербайджан сегодня уверенно идет вперед по пути прогресса и развития

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Исламской Республики Пакистан Mамнун Хусейн направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой брат.

Очень рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника – Дня Республики.

Между Пакистаном и Азербайджаном существуют тесные братские связи, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве. Уверен, что двусторонние отношения между нашими странами в предстоящие годы будут усиливаться в общих интересах наших народов.

Ваше превосходительство, под Вашим мудрым руководством Азербайджан сегодня уверенно идет вперед по пути прогресса и развития. Мы в Пакистане разделяем радость этого праздничного дня вместе с нашими азербайджанскими братьями.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу – устойчивого развития и благосостояния.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение к Вам".