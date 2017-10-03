Махмуд Мамедгулиев: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Германией в рамках ЕС

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Германией налажен тесный политический диалог.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев на торжествах, посвященных Дню независимости Германии.

"Сегодня в отношениях между Азербайджаном и Германией присутствует тесный политический диалог, в данном контексте необходимо отметить важность политических консультаций между МИД стран", - заявил М.Мамедгулиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Германией на различных международных площадках, в том числе в рамках ЕС, и в дальнейшем.

Дипломат напомнил, что в резолюции немецкого бундестага в этом году о поддержке проекта "Восточного партнерства" указывалось на территориальную целостность, суверенитет и независимость стран-членов программы.

Говоря об экономическом сотрудничестве, М.Мамедгулиев указал на важность использования полного потенциала межправкомиссии для расширения возможностей взаимных инвестиций и реализации совместных проектов.

"Надеюсь, что очередное заседание рабочей группы межправкомисии в ноябре будет полезной и плодотворной", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что гуманитарное, культурное и научное сотрудничество между странами имеет длинную историю.

"Надеемся на дальнейшее усиление двусторонних отношений, что приведет к дальнейшему сближению народов Германии и Азербайджана", - резюмировал М.Мамедгулиев.