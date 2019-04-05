 Наверх

Мамедъяров: Выстраивание взаимовыгодных взаимоотношений с Россией является для Азербайджана приоритетом

Мамедъяров: Выстраивание взаимовыгодных взаимоотношений с Россией
© Report/ Elchin Murad

"Между Азербайджаном и Россией всегда было стратегическое партнерство".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя развитие азербайджано-российских отношений.

"В контексте того, что Россия у нас большой сосед, если смотреть через призму экономики, то это огромный рынок. Если говорить о взаимопонимании, то у нас нет проблем с языком. Русский язык у нас - язык межнационального общения. Я думаю, что для Азербайджана выстраивание нормальных, взаимовыгодных взаимоотношений с Россией является приоритетом", - сказал глава МИД Азербайджана. 

Игбал Рустамов

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi