Мамедъяров: Выстраивание взаимовыгодных взаимоотношений с Россией является для Азербайджана приоритетом

"Между Азербайджаном и Россией всегда было стратегическое партнерство".
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя развитие азербайджано-российских отношений.
"В контексте того, что Россия у нас большой сосед, если смотреть через призму экономики, то это огромный рынок. Если говорить о взаимопонимании, то у нас нет проблем с языком. Русский язык у нас - язык межнационального общения. Я думаю, что для Азербайджана выстраивание нормальных, взаимовыгодных взаимоотношений с Россией является приоритетом", - сказал глава МИД Азербайджана.
Игбал Рустамов
Tural AsadiАвтор новости