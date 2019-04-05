Мамедъяров: Выстраивание взаимовыгодных взаимоотношений с Россией является для Азербайджана приоритетом

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"Между Азербайджаном и Россией всегда было стратегическое партнерство".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя развитие азербайджано-российских отношений.

"В контексте того, что Россия у нас большой сосед, если смотреть через призму экономики, то это огромный рынок. Если говорить о взаимопонимании, то у нас нет проблем с языком. Русский язык у нас - язык межнационального общения. Я думаю, что для Азербайджана выстраивание нормальных, взаимовыгодных взаимоотношений с Россией является приоритетом", - сказал глава МИД Азербайджана.

Игбал Рустамов