Мамедъяров: Азербайджан и ЕС должны достигнуть взаимовыгодного соглашения

Баку и Брюссель должны достигнуть взаимовыгодного соглашения.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на брифинге в Варшаве.

"Я думаю, что программа "Восточное партнерство" - очень интересная инициатива, учрежденная годы назад по инициативе Польши и Швеции. Это шесть стран с различными устремлениями. Будучи столько лет членом этой инициативы, мы вынесли один очень важный урок - мы поняли, как лучше понимать ЕС. Я верю, что ЕС научилась лучше понимать Азербайджан или другие страны-члены партнерства", - заявил Э.Мамедъяров.

Министр указал на важность и полезность программы "Восточного партнерства".

По его словам, в переговорах с Брюсселем Баку всегда исходил из позиции, что существует несколько путей к успеху.

"Должно быть взаимное соглашение, важным элементом будет ситуация win-win для всех сторон", - добавил он.

Э.Мамедъяров напомнил, что в мае в Брюсселе состоится саммит, где будет "заложена еще одна веха понимания того, что мы будем делать в следующем десятилетии для усиления партнерства, в каком направлении мы будем развивать данный институт".