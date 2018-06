​Мамедъяров: Вопрос членства в ЕАЭС у Азербайджана на повестке дня не стоит

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан не может состоять в структуре, член которой оккупировал азербайджанские территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью ряду СМИ Азербайджана, включая агентство "Report", по итогам 2015 года.

"На данный момент вопрос членства в Евразийском экономическом союзе не стоит на повестке дня у Азербайджана. Никаких официальных обращений Азербайджану в связи с этим от организации или стран-членов не поступало. На прошедшей 70-й сессии Генассамблеи ООН в сентября этого года, отвечая на подобный вопрос представителей российских СМИ, мною было использовано выражение "never say never" ("никогда не говори никогда") и было объяснено его значение.

Какое возможно участие в структуре Евразийского экономического союза, если Армения, являясь ее членом, оккупировала территории Азербайджана, и в условиях, когда по известным причинам нет отношений между двумя упомянутыми странами, как Армения и Азербайджан будут состоять в этой структуре?", - заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, Армения на данный момент не обладает никаким границами с другими странами ЕвразЭСа.

Глава ведомства подчеркнул, что вне зависимости от того, войдет Азербайджан в состав союза или нет, Армения должна, как минимум, иметь эффективные транспортные коридоры.

"Главные и оптимальные транспортные артерии, в том числе и линии железных дорог, соединяющие Армению с другими членами структуры, исторически проходили по территории Азербайджана. Именно поэтому в первую очередь Армения, являющаяся угрозой всему региону и в целом мешающая региональному развитию, должна устранить антиазербайджанскую оккупацию", - сказал Э.Мамедъяров.

Министр подчеркнул, что в результате налаживаемых связей между Ереваном и Баку, Армения сможет получить доступ к выгодному транспортному транзиту, что не означает членство Азербайджана в ЕАЭС.

Э.Мамедъяров добавил, что Азербайджан в рамках двустороннего сотрудничества имеет интенсивные и взаимные плодотворные политические, экономические, торговые и гуманитарные связи с другими членами ЕАЭС, и для расширения этих связей есть большие перспективы.