Мамедъяров: В рамках председательства Азербайджан намерен эффективно работать со всеми странами Движения неприсоединения

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан как председатель будет поддерживать взаимодействие в рамках Движения неприсоединения на основе системы ООН, уважая все ее принципы".

Как сообщает Report, об этом заявил на закрытии конференции глав МИД стран Движения неприсоединения председатель этой конференции, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Глава МИД отметил, что Азербайджан, как страна, которая будет председательствовать в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах, намерен эффективно работать со всеми странами-членами организации, способствую развитию безопасности по всему миру.

Э.Мамедъяров напомнил, что в 2019 году в Азербайджане состоится XVIII саммит Движения.

В свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас Монтсеррат призвал поддержать организацию и подчеркнул необходимость пресекать вмешательство во внутренние дела других стран.

"Мы должны иметь более сильную позицию на других международных площадках. Наша сила должна быть не только в количестве, но и солидарности и позиции", - заявил глава МИД Венесуэлы.