Глава МИД: Азербайджан никогда не пойдет на компромисс в вопросе территориальной целостности

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан никогда не пойдет на компромисс в вопросе территориальной целостности, прав и свобод своих граждан, попранных в результате агрессии".

Как сообщает Report, об этом на конференции в Университете АДА, посвященной 70-летию ООН, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Коснувшись в своем выступлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта, глава МИД напомнил, что резолюции Совбеза ООН до сих пор остаются невыполненными, что отражается на доверии к организации.

"Армения должна понять, что оккупация земли другой страны-члена ООН и сохранения статуса-кво неправильно и опасно", - отметил глава МИД.

Э.Мамедъяров отметил, что в течение 70 лет международная обстановка с безопасностью изменилась. Он подчеркнул, что решение таких вопросов требует больших ресурсов от ООН.

Э.Мамедъяров также напомнил о том, что Азербайджан в 2012-2013 годах был непостоянным членом Совета безопасности ООН: "Азербайджан был активным членом структуры, а также представил свои инициативы. Азербайджан интегрировал относящиеся к ООН цели и принципы к своим национальным основам, в частности в плане устранения бедности", - заявил министр.

Э.Мамедъяров также отметил существующие в стране традиции мультикультурализма, напомнив о проведении в этом году в Баку первых Европейских игр и ожидаемое проведение в 2017 году Исламских игр.

Он также отметил, что Азербайджан посредством AIDA продолжает оказывать гуманитарную помощь развивающимся странам. В этом плане он также высоко оценил роль Фонда Гейдара Алиева.