Мамедъяров: Трехсторонняя встреча глав МИД является очень плодотворной платформой для сотрудничества

Тбилиси. 19 февраля. REPORT.AZ/ Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии является очень плодотворной платформой для сотрудничества. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на пятом заседании глав МИД трех стран в Тбилиси.

"Мы достигли успешных результатов этого сотрудничества в политической, экономической и других областях", - отметил министр.

Он также выразил соболезнования "братскому народу Турции в связи с терактом в Анкаре". Э. Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан осуждает все формы терроризма. "Этот гнусный теракт в Анкаре является проблемой для всех нас", - добавил глава МИД.

В своем выступлении Мамедъяров также затронул вопросы энергетического сотрудничества трех стран, отметив важность проекта Южный коридор.