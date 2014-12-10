Мамедъяров: Суверенитет и территориальная целостность стран региона должны быть сохранены

Руководитель МИД: "Встреча глав государств Азербайджана, Турции и Грузии пройдет в следующем году в Азербайджане"

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан взял на себя обязательство по вложению инвестиций в размере 20 млрд. долларов в Турцию на проекты Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP). Принимая это во внимание, считаю, что Азербайджан может стать одной из стран, вложивших больше всего инвестиций в экономику Турции". Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Карсе.

По его словам, как Азербайджан, так и Грузия столкнулись с проблемой неразрешенных конфликтов: "Суверенитет и территориальная целостность стран региона должны быть сохранены на основе решений ООН и Хельсинского Заключительного Акта. ООН должен уделить особое внимание этому вопросу в XXI веке. Эта организация должна уделять внимание случаям, когда какое-либо государство, используя военную силу, изменяет международно-признанные границы другого государства".

Напомнив, что встреча глав государств трех стран прошла в мае этого года в Тбилиси, Э.Мамедъяров, заявил, что очередной саммит пройдет в следующем году в Азербайджане.