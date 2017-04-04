Мамедъяров: Отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Современные отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства, где позиции двух стран совпадают по большинству ключевых вопросов.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова "Азербайджан и Россия: отношения, прошедшие испытание временем", посвященной 25-летию установления дипотношений между странами.

"Наши связи опираются на взаимоуважение и взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня, когда многие партнерские отношения с Россией проходят испытание на прочность, связи между нашими странами интенсивно развиваются, охватывая все сферы", - отметил Э. Мамедъяров.

Он подчеркнул, что договорно-правовая база отношений наших стран насчитывает более 200 межгосударственных, межправительственных и межрегиональных соглашений.

"Россия является одним из главных торговых партнеров Азербайджана. Во внешнеторговую деятельность с Азербайджаном включены предприятия, компании и фирмы 70 российских регионов, экспортирующих свыше 1 тыс. наименований товарной номенклатуры. С около 40 субъектами РФ подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Доброй традицией стало проведение азербайджано-российского регионального форума с участием политических и деловых кругов, глав регионов.

Наши связи еще более обогащаются посредством механизмов регионального сотрудничества в трехстороннем формате. В 2016 году были проведены встречи на уровне президентов и министров иностранных дел Азербайджана, России и Ирана. Сотрудничество в данном формате имеет стратегическое значение для развития трансрегионального взаимодействия, в том числе реализации международного транспортного коридора «Север–Юг»", - говорится в статье.